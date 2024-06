De Maggio: “Gaetano, in caso di partenza stavolta sarà a titolo definitivo. C’è un club che vuole acquistare Lindstrom”

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato una novità riguardo il calciomercato del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Questa, riguarda il futuro di Gianluca Gaetano. Il calciatore non ha mai trovato molto spazio in azzurro, ed è stato spesso parcheggiato in prestito. In caso di nuova partenza, stando a quanto riportato, il giocatore andrà via a titolo definitivo, anche per volere del suo procuratore. Su di lui, ci sono il Cagliari, il Parma e la Fiorentina su richiesta di Raffaele Palladino. Il tecnico ha anche chiesto informazioni per Jesper Lindstrom, ma per la sua partenza ai viola il Napoli ha fatto muro. Forse il danese sarà ceduto in prestito, però, l’Olympique Marsiglia sarebbe disposto ad acquistarlo a titolo definitivo.