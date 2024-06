Cds – Caso Kvaratskhelia: la moglie lancia un segnale in attesa di un chiarimento tra il georgiano e il Napoli

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla scelta della moglie di Kvara di pubblicare sul suo profilo Instagram delle foto del georgiano con la maglia del Napoli: “Non fa mai male calmare le acque e rinfrescare la memoria attraverso immagini, sguardi o suoni che possono in un istante suscitare vecchie emozioni. Nei giorni in cui il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è avvolto da volontà contrastanti – tra le dichiarazioni del padre e l’agente che insistono sull’addio – la moglie del georgiano, Nitsa Tavadze, lascia parlare i social. Su Instagram, ieri mattina, ha pubblicato cinque stories divenute virali e particolarmente apprezzate dai tifosi del Napoli. Lo avrà fatto confrontandosi col giocatore, che avrà certamente condiviso e approvato. Segnali, in attesa di una schiarita definitiva“.