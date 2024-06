CdM – Rinnovo Kvaratskhelia, Manna vola in Germania per trovare l’accordo

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con la maglia partenopea. Sono giorni molto caldi per siglare il nuovo accordo, anche alla luce delle recenti dichiarazioni dell’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, in cui si parla di addio. È proprio con lui che il Ds del Napoli Giovanni Manna si incontrerà in Germania in questi giorni, oltre che con lo stesso calciatore, attualmente impegnato con la sua Georgia per gli Europei. L’incontro, può essere funzionale all’estendere il contratto, che al momento scade nel giugno 2027 e prevede un ingaggio di circa 1,4 milioni, che con certezza verrà ritoccato.