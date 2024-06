Il portiere del Napoli Elia Caprile, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito ad Empoli ha voluto ringraziare con un post sui social la società toscana e i suoi tifosi. Con gli azzurri l’ex Bari è riuscito ad ottenere una salvezza insperata al 93′ dell’ultima giornata grazie ad un gol di Niang. In questa stagione si è messo in mostra e ha dimostrato di poter lottare per un posto da titolare con la maglia del Napoli nella prossima stagione. Questo il suo ringraziamento sui social