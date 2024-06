Calzona: “Kvaratskhelia? Da pallone d’oro se migliora determinati aspetti del suo gioco”

L’ex allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport e ha parlato anche di Kvaratskhelia e della sua crescita: “Avevo pochissimo tempo a disposizione e urgenze di squadra e classifica, non mi sono potuto occupare dei problemi personali di questo o quel giocatore. Cosa gli manca? Lo state vedendo anche in questi Europei, tanti giocatori di qualità hanno una partecipazione attiva e sistematica alla fase di non possesso. Kvara solo occasionalmente. E poi deve imparare a sparare meglio le sue cartucce nei trenta metri e a risultare più produttivo a centrocampo. Se riuscirà a correggere questi tre punti vincerà il Pallone d’oro, ne sono certo”.