Padovan: “Conte al Napoli può garantire 20 punti in più, a patto che..”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato delle dichiarazioni a News.Superscommesse.it, soffermandosi sul Napoli:

“Conte ad una squadra senza coppe può garantire 20 punti in più. A patto ovviamente che abbia aggiornato il proprio gioco e che non si innamori dei calciatori, come potrebbe succedere con Lukaku. Ho sentito Buffon dire che con Conte se si va male si arriva in Champions e concordo. A Conte piace la rosa del Napoli, inoltre è un allenatore che sa accontentarsi di buone squadre, proprio come era la sua prima Juve”.