Lupo: “Kvaratskhelia? Dipende dal rapporto con Conte. Di Lorenzo? Per me è una questione aperta”

Fabio Lupo, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. Si è parlato a proposito del caso Khvicha Kvaratskhelia oltre che di altri temi legati al Napoli.

“Caso Kvara? Sarà fondamentale il dialogo con Conte. Se coglierà nel calciatore le giuste motivazioni, sarà giusto ripartire indipendentemente da tutto. Altrimenti, è meglio lasciarlo partire e andare sul mercato. Kvaratskhelia è arrivato da sconosciuto e ha fatto benissimo, magari sarà un altro fortissimo sconosciuto a sostituirlo. Caso Di Lorenzo? In Di Lorenzo vedo una disponibilità diversa da quella di Kvara, una appartenenza differente. A volte certe dichiarazioni possono essere strategiche o dettate dal momento, la questione per me è ancora apertissima. Manna sta lavorando bene e non è facile farlo con Europeo di mezzo. Siamo ancora agli inizi di questa estate, i margini sono ampi e il Napoli ha le carte in regola per portare avanti quante più trattative possibili. Rafa Marin? È un acquisto intelligente, giovane e di talento. Ha la sua logica e arriva con un curriculum diverso rispetto a quello di Natan lo scorso anno. Conte ha le idee chiare sul modulo e sulla costruzione della squadra, quindi Rafa Marin arriva a Napoli con questa garanzia”.