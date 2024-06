KKN – “Non voglio rimanere nel Napoli di De Laurentiis”. Di Lorenzo, si va verso il braccio di ferro. Le ultime

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato alcune novità relative al caso Giovanni Di Lorenzo nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, il recente incontro tra Antonio Conte, Giovanni Manna e il suo agente Mario Giuffredi non ha sortito effetti. Informato dal suo procuratore, il calciatore ha ribadito la sua volontà di voler andare via dal Napoli, considerando chiuso il suo ciclo in azzurro. Dunque, la situazione è finita al braccio di ferro. Inoltre, al discorso di un possibile confinamento in tribuna per 4 anni, ha detto di non voler più rimanere nel Napoli di De Laurentiis, e che per lui questo non sarebbe un problema. Dopo gli Europei, verrà convocato per il ritiro di Castel Di Sangro, forse per il 30 luglio, ma il difensore non ci andrà. Un nuovo aggiornamento tra le parti è previsto per il 27 giugno, giorno successivo alla presentazione di Antonio Conte. Stavolta, si spera in un esito positivo, altrimenti sarà rottura definitiva. Si discuterà anche del rinnovo di Michael Folorunsho, anche lui assistito da Giuffredi.