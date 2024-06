KKN – Buongiorno, il Napoli alza la posta ma c’è un forte inserimento dell’Inter. I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato delle novità relative alla trattativa per Alessandro Buongiorno, difensore tra i preferiti della società per rinforzare la squadra, nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, il Napoli ha alzato la posta a 40 milioni di euro per provare a convincere il Torino, che però ne chiede 45 più bonus e spera in un’asta. C’è però da registrare un forte inserimento dell’Inter. La proposta è di 40 milioni più bonus e l’inserimento di una contropartita molto gradita alla società.