Rafa Marin può essere sfruttato in diversi ruoli.

Ecco quanto riferimento stamane da La Gazzetta: “E Conte pensa già come poter sfruttare le caratteristiche dello spagnolo, che a tre sarebbe un perfetto centrale ma potrebbe anche studiare da braccetto, telecomandato da Antonio. Intanto, oggi una delegazione dello staff azzurro sarà a Castel di Sangro per visionare le strutture in vista del secondo ritiro estivo, dove il Napoli affronterà Adana, Brest e Girona”.