Futuro Kvaratskhelia, la moglie Nitsa lancia un messaggio sui social? I dettagli

In queste ultime ore, stanno impazzando le voci a proposito del futuro di Khvicha Kvaratskhelia in maglia azzurra. Tra le ultime dichiarazioni del suo entourage che spingono per l’addio e le voci che vedrebbero il calciatore felice a Napoli, non v’è alcuna certezza a riguardo. Un indizio però, potrebbe averlo dato Nitsa Tavadze, moglie del 77 del Napoli. Di recente infatti, ha condiviso una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui si esaltano le gesta e i successi del marito con la casacca partenopea, oltre che uno spezzone di un documentario sullo scudetto in lingua georgiana. Naturalmente, ognuno avrà una lettura diversa di questo gesto, tra chi ci vedrà una dichiarazione d’amore o d’addio, se non addirittura come un qualcosa di totalmente scollegato. È inevitabile però, che sarà lo spunto per costruire un’ulteriore idea a riguardo.