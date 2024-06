Il giornalista Paolo Del Genio, tramite i suoi profili social, ha riportato una riflessione sull’attuale situazione del Napoli:

“De Laurentiis, Conte e Manna sono sulla stessa lunghezza d’onda. Questo non vuol dire che Di Lorenzo e Kvaratskelia resteranno sicuramente, ma significa che anche se dovessero andare via, alle condizioni del Napoli ovviamente, non ci saranno ripercussioni nei rapporti tra presidente, allenatore e direttore sportivo“.