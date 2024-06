De Maggio: “Rafa Marin, possibile annuncio già oggi! Gaetano, si inserisce la Fiorentina”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di due situazioni di mercato, una in entrata e una in uscita. Secondo quanto riportato, siamo in dirittura d’arrivo per Rafa Marin, difensore di proprietà del Real Madrid. Secondo quanto da lui riportato, il Napoli può diffondere l’annuncio ufficiale già in giornata, o al limite nei prossimi giorni, a seguito delle visite mediche di rito. La recompra da parte degli spagnoli è fissata a 26 milioni di euro. Ci sono delle novità sul futuro di Gianluca Gaetano. Con molta probabilità, il calciatore non rimarrà a Napoli la prossima stagione, tant’è vero che più di un club si è mosso. Ad ora, ci sono sia il Parma che il Cagliari, ma si è inserita anche la Fiorentina, sotto richiesta del nuovo allenatore Raffaele Palladino.