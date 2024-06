Damiani: “Kvara e Di Lorenzo? Tutti sono sostituibili”

L’agente Oscar Damiani si è espresso ai microfoni di Radio Marte, rilasciando dichiarazioni anche sul Napoli:

“Il Napoli è più importante dei singoli calciatori. Con le idee tutti possono essere sostituiti. Kvara? La situazione non è semplice, la mia idea di calcio è però che la società resta, i calciatori possono anche andare via. Altrettanto dico per Di Lorenzo, se vuole andare via mi dispiace, è un grande giocatore ma se ha scelto di andare via, vada pure. Ce ne si farà una ragione, arriveranno giocatori magari anche migliori“.