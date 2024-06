CorrSera – Lukaku corteggiato da Napoli, Fenerbahce e Arabia: la situazione

Romelu Lukaku è corteggiato dal Napoli senza alcun ombra di dubbio.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, tuttavia, il calciatore interessa in Turchia e anche in Arabia: “Protagonista, nel bene o nel male, all’Europeo Lukaku resta un nome caldo di mercato: il Napoli di Conte lo corteggia con insistenza, il Fenerbahce pure gli strizza l’occhio e, nonostante le smentite, José Mourinho farebbe di tutto per portarlo in Turchia. Nel futuro di Romelu potrebbe esserci anche l’Arabia”.