Corbo: “tocca a De Laurentiis trovare una soluzione per rispettare i contratti con Kvara e Di Lorenzo

Il giornalista Antonio Corbo nel suo quotidiano La Repubblica che fa un appello al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che dovrà prendere in mano la situazione contrattuale di Kvaratskelia e Di Lorenzo.

Non può essere un caso il contratto di Kvaratskhelia Che son voluti due comunicati per far sapere che “i contratti si rispettano”. Ci si è messo poi Conte per impedire che Di Lorenzo va alla Juve e Kvara si cerchi un altro club. Ancora prima dell’allenatore sia il presidente, appena fuori dal suo eremo romano, ad istituire un codice etico. Non può essere alterata la gerarchia dei valori, mezzo milione conta meno di un esempio. Risparmio e tempismo valgono più dell’interesse economico. Il presidente lo ha inseguito perdendo sei mesi nella rincorsa di Osimhen, con risultati indecifrati. La clausola in uscita di 130 milioni sembra non attirare attenzione. Il mercato europeo mostra uno studiato disinteresse sapendo che il Napoli ha già liquidità e deve collocare altrove un attaccante di difficile comando e con un insostenibile contratto. Circa 20 milioni lordi in una stagione senza Champions.

Inutile rivolgersi a Conte. Il presidente sa ed tocca a lui far rispettare i contratti prima con Di Lorenzo poi con Kvaratskhelia, poi le parole del padre è agente di Kvara sono una opportunità per il Napoli di ripristinare le regole. L’aumento a Kvara è meritato non dovuto. I grandi club concedono un congruo come atto di generosità prima che arrivi un agente o un padre di un calciatore a fare di un grande club un grande mercato di capre.