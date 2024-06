Bucchioni su Kvaratskhelia: “Resta a Napoli e ti guadagni la Champions”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli e di Kvaratskhelia. Ecco cosa ne pensa:

“Sono duro sul caso Kvara. C’è una deriva preoccupante nel calcio mondiale, ormai i procurati hanno sempre il coltello dalla parte del manico. La FIFA non è mai intervenuta a regolare queste pratiche. Fossi nel Napoli, sarei per la linea dura: caro Kvara, non vuoi rinnovare il contratto e andare altrove? Vuoi giocare la Champions che quest’anno hai fallito come i tuoi compagni? Resti qui e te la conquisti sul campo, hai firmato per altri tre anni: nessuno ti aveva costretto a farlo.