Benitez su Rafa Marin: “Sa giocare sia a 3 che a 4. Può diventare un buon calciatore per il Napoli”

Rafa Benitez, allenatore, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui, tra gli argomenti, parla di Rafa Marin, difensore del Real Madrid vicinissimo ad essere il primo acquisto del Napoli di Antonio Conte. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo. “Ha giocato nella difesa a 3 nelle giovanili del Real, all’Alaves ha giocato a 4, non ha problemi per quanto riguarda il modulo. Sa colpire di testa ed è bravo con i piedi, ad impostare. Sa fare grandi cose, ma commette degli errori. Deve maturare, ma può diventare un buon calciatore per il Napoli”.