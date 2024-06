Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, Barrenechea, accostato al Napoli, rientrerà nello scambio della Juventus con l’Aston Villa per arrivare a Douglas Luiz. I bianconeri inseriranno nella trattativa Iling Jr e il centrocampista argentino come contropartite, in più verseranno un conguaglio nelle casse del club inglese.