As, Calemme: “A Madrid non sono contenti della cessione di Rafa Marin al Napoli, vi spiego”

Mirko Calemme, giornalista di As, ha scritto un retroscena sul suo profilo X a proposito della trattativa che porterebbe Rafa Marin al Napoli. Secondo quanto da lui riportato, i tifosi del Real Madrid (club proprietario del cartellino del difensore) non sarebbero contenti della sua cessione. Stando al loro pensiero, il calciatore andrebbe tenuto in rosa. Anche per questo, la società ha inserito una clausola di recompra. Di seguito, il tweet del collega. “A Madrid molti commenti polemici per la cessione di Rafa Marin, che in tanti volevano tenere in rosa nella prossima stagione. Ha 22 anni e deve crescere, ma il Napoli di Conte credo sia perfetto per la sua esplosione. Al Real lo sanno bene e, per questo, c’è la recompra…”

A Madrid molti commenti polemici per la cessione di Rafa #Marin, che in tanti volevano tenere in rosa nella prossima stagione. Ha 22 anni e deve crescere, ma il #Napoli di Conte credo sia perfetto per la sua esplosione. Al Real lo sanno bene e, per questo, c'è la recompra… — Mirko Calemme (@mirkocalemme) June 19, 2024