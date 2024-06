Alvino: “Ritorno di Kim al Napoli? Possibilità dello 0%”

Carlo Alvino, giornalista, ha svelato una notizia di mercato a proposito delle voci di un possibile ritorno di Kim Min-jae al Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, non ci sono possibilità che il difensore coreano possa tornare a vestire la maglia azzurra. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Voglio essere onesto, perciò vi dico che le possibilità che Kim torni a Napoli sono nulle, c’è lo 0% di possibilità di rivederlo in azzurro. Se poi volete essere presi in giro, vi dico che tornerà e che gli daranno la fascia di capitano. Ma bisogna essere corretti e dare le notizie come si deve”.