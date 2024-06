Venerato: “Marin firmerà per 5 anni, accordo con l’agente di Buongiorno”

Il Napoli ha superato il Milan per l’acquisto di Rafa Marin! L’annuncio arriva dall’esperto Ciro Venerato sul sito del TGR: “Ormai è certo, Antonio Conte avrà due nuovi difensori centrali. Il primo sarà Rafa Marin, strappato al Milan durante le trattative. La mattinata è stata dedicata alla definizione delle cifre per il diritto di recompra. La formula è già decisa: prestito con diritto di riscatto, non obbligo. La valutazione è vicina agli 8 milioni, comprensivi di bonus. Marin firmerà un contratto di cinque anni e sostituirà Natan nella rosa. Per quanto riguarda l’altro difensore, il Napoli ha un accordo con l’agente di Buongiorno e sta lavorando per soddisfare Cairo. Un club di Premier League ha mostrato interesse per il giocatore del Torino, ma il Napoli ha ottenuto il gradimento del nazionale azzurro. In lista ci sono anche Hermoso e Dragusin, ma il Napoli vuole dare il benvenuto ad Antonio Conte”.