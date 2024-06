L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia la posizione del Napoli è la stessa già emersa nel caso di Giovanni Di Lorenzo. La cessione non è presa in considerazione. Kvara come Di Lorenzo è una delle richieste inderogabili di Antonio Conte per plasmare la sua creatura. Il capitano ed il georgiano semplicemente non si muovono. C’è ovviamente da considerare il malumore dei due punti di riferimento.