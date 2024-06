L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia non si è ancora espresso riguardo lo sfogo del suo agente, che ha creato un contrasto con la società. La società azzurra ha infatti ribadito che, nonostante le parole del procuratore, l’esterno rimarrà a Napoli poichè ha ancora un lungo contratto. Kvaratskhelia nel frattempo è concentrato sulla sua Georgia, che oggi debutterà all’Europeo contro la Turchia. D’altronde in Italia esistono tante persone che possono parlare al suo posto, senza dimenticare che fare bella figura in questa competizione, potrebbe accrescere di più il suo valore ed il proprio stipendio.