Pasquale Guarro, giornalista, ha anticipato su X il giorno in cui ci saranno i sorteggi per la prossima Serie A: “Il 4 luglio a Roma ci sarà il sorteggio per il calendario della prossima stagione di A”. Ancora un paio di settimane quindi e scopriremo con chi se la vedrà il nuovo Napoli di Conte all’esordio nel week end tra il 17 e il 18 agosto.