Gazzetta – Napoli in chiusura per Marin, la situazione

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta che il Napoli potrebbe chiudere in giornata l’affare con il Real Madrid per il difensore centrale Rafa Marin, che è stato seguito anche dal Milan. Tuttavia, mentre per il Milan Marin non era una priorità, per il Napoli lo è, e per questo motivo il direttore sportivo Manna sta spingendo per chiudere rapidamente la trattativa e anticipare la concorrenza.

La trattativa potrebbe giungere a una conclusione già oggi, con un’operazione in corso per definire la formula dell’accordo. Il Real Madrid desidera mantenere un certo controllo sul giocatore, e quindi l’affare potrebbe essere definito con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il Napoli ha fretta di concludere, e si legge che oggi Conte potrebbe accogliere il primo difensore.