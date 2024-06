Chiellini: “Sono un sostenitore di Lukaku, il Napoli deve decidere”

Durante il suo intervento su Sky Sport, l’ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, attualmente impegnato con la sua Nazionale all’Europeo in Germania, è tornato al Chelsea dopo un anno di prestito alla Roma e rimane uno degli obiettivi per il reparto offensivo del Napoli. Antonio Conte desidera avere nuovamente il suo centravanti, come ai tempi dell’Inter, e vedremo se la società partenopea soddisferà le richieste del suo allenatore durante la fase estiva di trattative. Chiellini ha espresso il suo parere sull’attaccante: “Sono sempre stato un sostenitore di Lukaku – ha esordito Chiellini – anche nell’ultimo anno con la Roma ha dato molto. Ha bisogno di una squadra che lo supporti, come era all’Inter. Credo che sia un giocatore importante che, se messo nelle giuste condizioni fisiche, può fare la differenza. Non dimentichiamoci che il Napoli quest’anno non giocherà le coppe europee e questo potrebbe permettere a Lukaku di riposarsi e allenarsi di più, e tutti abbiamo bisogno di allenarci.

Il Napoli dovrà decidere cosa fare con Kvara e Osimhen prima di prendere una decisione su Lukaku. Ma Lukaku è sempre un acquisto da considerare, anche se poi ci sono altre dinamiche finanziarie da valutare e bisogna vedere se lui è disposto a trasferirsi. Come giocatore, Romelu è indiscutibile“.