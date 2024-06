Tuttosport – Calciomercato Juve, al Napoli piace Barranchea: c’è l’ostacolo Thiago Motta

Tuttosport scrive sul calciomercato in uscita della Juventus. In particolare, il noto quotidiano torinese sottolinea l’interesse del Napoli per Barranchea. L’argentino piace anche al Villarreal, ma Thiago Motta lo vorrebbe almeno in ritiro. Ecco quanto si legge su Tuttosport:

“Miretti è un obiettivo del Genoa, per Nicolussi Caviglia si valuteranno offerte a titolo definitivo. Una soluzione andrà trovata per Arthur, rientrato dal prestito alla Fiorentina: è destinato a partire, l’Everton si è già mosso. E poi c’è Barrenechea: piace al Villarreal e piace anche al Napoli, ma piace al neo-tecnico bianconero che lo vorrebbe almeno in ritiro”.