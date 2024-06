TMW – Italia-Albania, le probabili formazioni: Di Lorenzo parte titolare, la decisione su Fagioli

Alle 21 l’Italia farà il suo esordio ad Euro 2024. I campioni in carica inizieranno a difendere il titolo contro l’Albania nella prima giornata di un girone davvero tosto. Le ultime da Tuttomercatoweb fanno sapere di un’Italia rigenerata, con Frattesi e Barella completamente recuperati. Fagioli non è al 100%, motivo per cui Spalletti non lo rischierà. Tra i “napoletani”, sarà Di Lorenzo a partire titolare. Raspadori partirà dalla panchina: in attacco, alle spalle di Gianluca Scamacca, agiranno Chiesa, Frattesi e Pellegrini. L’Albania schiererà molte conoscenze della Serie A, dall’ex Napoli Hysaj passando per il portiere Berisha e Djimsiti. Queste le possibili scelte di Spalletti e Sylvinho secondo il noto portale:

Italia (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

A disposizione: Meret, Vicario, Buongiorno, Gatti, Darmian, Bellanova, Mancini, Cambiaso, Cristante, Fagioli, Raspadori, Retegui, Zaccagni, El Shaarawy, Folorunsho. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Albania (4-3-3) – E.Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Laci Ramadani, Asllani; Asani, Broja, Bajrami.

A disposizione: Kastrati, Strakosha, Balliu, Ajeti, Mihaj, Kumbulla, Aliji, Gjasula, Seferi, Abrashi, Manaj, M.Berisha, Muci, Daku, Hoxha. Commissario tecnico: Sylvinho.