TMW – Il Napoli valuta Spinazzola: il terzino della Roma andrà via a parametro zero

Leonardo Spinazzola potrebbe diventare uno degli obiettivi del calciomercato estivo del Napoli.

La Roma non ha intenzione di rinnovare il contratto al terzino italiano e sarebbe disposta a lasciarlo andare via a parametro zero. Il Napoli di Antonio Conte ci starebbe pensando su: “Leonardo Spinazzola può diventare più di un’idea per il Napoli. Il terzino è in uscita dalla Roma, andrà via a parametro zero, e ha tutte le caratteristiche che Antonio Conte vuole sugli esterni. C’è l’incognita sulla tenuta fisica ma i partenopei ci stanno pensando. La prospettiva di un solo impegno a settimana, ora, potrebbe anche favorire il suo rientro e, anche se il Napoli non ha fretta, Spinazzola è un’opzione che sta valutando” scrive TuttoMercatoWeb.com.