Pedullà ironizza su Hermoso al Napoli: “Piace molto, ma l’alternativa è amatriciana o carbonara”

Alfredo Pedullà ironizza sui giornalisti e sui tifosi che hanno affermato che Antonio Conte è stato preso, in realtà, come alternativa a Gian Piero Gasperini. Gli stessi ora dicono che Hermoso sarà l’alternativa a Buongiorno. “Hermoso alternativo ricorda Conte alternativo. Poi se lo prendono vediamo, piace molto, ma l’alternativa è amatriciana o carbonara”, ha scritto Pedullà sui suoi canali social. Come è stato ribadito dal giornalista di Sportitalia e altri esperti di mercato, l’obiettivo del Napoli è prendere due, se non tre centrali.