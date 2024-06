Lutto nel mondo del calcio: muore a 26 anni Matija Sarkic

Sotto shock il mondo del calcio. E’ morto oggi, a soli 26 anni, Matija Sarkic. Il portiere montenegrino, di proprietà dei Lions, giocava in prestito con il Millwall. Il club della Championship ha dato il triste annuncio con una nota: “Il Millwall Football Club è completamente devastato nell’annunciare che Matija Sarkic è morto all’età di 26 anni. Sarkic, il portiere numero uno dei ‘Lions’, ha collezionato 33 presenze con il club da quando è arrivato dal Wolverhampton nell’agosto 2023. Nazionale montenegrino, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo paese in numerose occasioni”. Anche Mirror informa sulla sua carriera: l’ex numero 1 ha giocato per Aston Villa, Wolverhampton (come già fatto sapere nella nota) e Stoke City. La causa della morte dovrebbe essere stato un malore accorso nella sua casa a Budva. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorsi.