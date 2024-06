La Repubblica – Napoli, dubbio in porta: la possibile scelta su Caprile

Secondo quanto si apprende dai principali quotidiani, Alex Meret non sembra rappresentare un problema: sarà il portiere titolare del Napoli anche nella stagione 2024/2025. Il vero dubbio è rappresentato dal suo sostituto. Il Napoli ha molta fiducia in Elia Caprile, ma bisognerà capire di che avviso è, invece, Antonio Conte. L’ex allenatore di Juve e Inter vuole conoscerlo durante il ritiro di Dimaro Folgarida per poter dare la propria valutazione.

Tuttavia, non è escluso che il classe 2001 possa essere mandato ancora una volta in prestito. A quel punto, gli azzurri dovranno cercare un dodicesimo al quale affidare i pali in caso di infortunio (o anche squalifica) del titolare Meret. Lo fa sapere La Repubblica nell’edizione odierna.