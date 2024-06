L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano dopo tanta attesa è stata resa nota la data e il luogo dove sarà presentato Conte. Il nuovo allenatore del Napoli non ha ancora parlato ai suoi nuovi tifosi, se non attraverso i canali social del club. A breve però potrà esprimersi in conferenza stampa. Infatti mercoledì 26 giugno alle 15.30, al Teatro di Palazzo Reale si terrà la conferenza stampa di presentazione del mister, in compagnia di De Laurentiis e del resto della società.