L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sugli eventuali episodi che hanno portato alla presunta rottura tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano per l’addio forzato c’è tempo per tornare a parlarne. Conte sa tutto, in quanto gli ha detto tutti i motivi che stanno spingendo Di Lorenzo ad andar via. Per esempio ci sono quelle accuse di aver boicottato la gara con la Fiorentina fingendo un malore o la sostituzione all’80’ contro il Lecce o la solitudine quando dopo il ritiro ordinato dal club, si è ritrovato ad affrontare la sommossa di alcuni compagni contrari alla decisione. Giuffredi di tutta questa situazione tornerà a parlare con lui alla fine dell’Europeo.