Gazzetta – Spinazzola è un jolly preziosissimo per un solo impegno a settimana, ma c’è un ostacolo

La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse del Napoli per Leonardo Spinazzola. Il terzino è in scadenza di contratto e potrebbe liberarsi a zero (qui per approfondire). Per il quotidiano, sarebbe il giocatore perfetto per il Napoli nonostante gli infortuni. Ecco cosa scrive Gazzetta:

“Di corsa e di gamba, di qualità e personalità. D’accordo, gli infortuni hanno segnato il cammino di Spinazzola e forse non tornerà più sui livelli di Euro2020, quando divenne a sorpresa un’arma letale dell’Italia di Mancini fino al terribile infortunio. L’ultima gara da 90’ in stagione l’ha fatto proprio al Maradona contro il Napoli, tra l’altro giocando una partita di intensità straordinaria, come non gli succedeva da tempo. Il fattore fisico diventa uno dei grandi dubbi per il futuro di Spina. La prospettiva di un solo impegno a settimana, ora, potrebbe anche favorire il suo rientro. Napoli cerca esterni così, magari uno per fascia e Spina sarebbe un jolly preziosissimo per le due corsie. Sono in corso valutazioni, non c’è fretta”.