L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano Lindstrom al Lione è più di un’idea, ma per sviluppare la trattativa dovranno convergere diverse volontà. La della società francese è interessata al giocatore, così come quella di Lindstrom, che ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Ligue 1. Il Napoli non si oppone all’affare, ma lo farà alle proprie condizioni. Accetterà il prestito, ma per l’eventuale diritto di riscatto oppure obbligo il club di De Laurentiis chiede almeno 25 milioni, ovvero quanto versato la scorsa estate per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte. A ciò si aggiunge che Lindstrom ha 24 anni ed ha un contratto fino al 2028. Il talento del giocatore, poi, è fuori discussione. Le problematiche a Napoli sono state tante. Ma Lindstrom resta un calciatore forte, il Napoli non vuole fare sconti e Conte vuole conoscerlo e valutarlo nei ritiri.