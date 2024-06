Vigliotti: “Il club fa bene a puntare su Folorunsho. Sul futuro di Kvara…”

Il giornalista Gianluca Vigliotti è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del club azzurro in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole: “Kvaratskhelia mi sembra voglia restare al Napoli, ha sempre speso delle buone parole per i napoletani e per la squadra. Poi c’è un gran rapporto tra l’entourage di Kvaratskhelia ed il club di De Laurentiis. Queste cose mi lasciano essere ottimista, la soluzione per tutti potrebbe essere il rinnovo con adeguamento e l’inserimento di una clausola, un po’ come fatto con altri giocatori in passato, tipo Osimhen”.

Poi Vigliotti ha continuato: “Il ragazzo entrerà in pianta stabile nella rosa del Napoli, è un giocatore che ho seguito tantissimo sin dai tempi della Reggina. Poi è stato protagonista assoluto della salvezza del Verona, il suo iter è sempre stato in crescita ed il Napoli fa benissimo a puntarci su. Mi auguro che la trattativa per il suo rinnovo sia scevra da quella che riguarda situazioni di altri giocatori…”.