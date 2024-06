Tmw – Napoli occhi su un giovane del Salisburgo, i dettagli

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è incerto, e il Napoli sta già cercando un possibile sostituto. Come riportato dalla redazione di TMW, il profilo di Amar Dedic potrebbe essere quello giusto. Il terzino bosniaco del Salisburgo è diventato recentemente uno degli obiettivi dei partenopei. A 21 anni, Dedic è cresciuto nelle giovanili dello Sturm Graz, ma a 13 anni è entrato nel settore giovanile del club della Red Bull. Da due stagioni è in prima squadra, con 13 presenze in Nazionale, e nell’ultima stagione ha messo in mostra ottimi numeri: 31 partite tra campionato, coppa nazionale e Champions League, con cinque gol e cinque assist.