Sportmediaset – Conte soddisfatto delle strutture di Castelvolturno

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha richiesto un controllo totale sugli aspetti tecnici e tattici della squadra, considerando il centro sportivo uno strumento cruciale per raggiungere gli obiettivi comuni. Per questo motivo, Conte ha già comunicato le sue esigenze sia ai responsabili di Castel Volturno che ai medici, esprimendo soddisfazione per le strutture attuali ma ritenendo che ci siano margini di miglioramento. Questa determinazione ha suscitato la gioia, quasi incredula, del presidente De Laurentiis.

