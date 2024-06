RAI – Buongiorno-Napoli, passi avanti! Le ultime

Nel corso del TGR Abruzzo, Ciro Venerato ha fatto sapere che ci sono stati dei passi avanti per la trattativa che potrebbe portare Buongiorno al Napoli. Il difensore, impegnato nell’Europeo, potrebbe arrivare a Castel di Sangro. Saranno decisivi i bonus. Ecco cosa ha detto l’esperto di mercato della Rai:

“Non solo Antonio Conte, il Napoli a Castel di Sangro potrebbe dare il benvenuto anche al nazionale Buongiorno che salterà la prima parte della preparazione a Dimaro visti gli impegni europei e sarà disponibile per il raduno abruzzese. Arrivano novità da Torino: passi avanti importanti nelle ultime ore tra le due società per condividere percorso e pagamento. La differenza, a quanto ci risulta, la faranno soprattutto i bonus. Cairo chiede una cifra garantita per l’ingresso in Champions, salvo poi aggiungere altre opzioni meno semplici da conseguire (scudetto, Coppa Italia e traguardi importanti nelle successive competizioni europee). Escluse percentuali di futura rivendita. ci sarebbe invece comune accordo sulla basse fissa: 40 milioni netti da destinare al patron granata. Non ci saranno intoppi con l’agente del difensore granata Beppe Riso. Il ds Manna (artefice principe della complessa trattativa) ha offerto cinque anni di contratto e quasi il doppio dell’ingaggio percepito da Buongiorno in Piemonte. Oggi con i bonus il difensore centrale supera il milione. Conte attende la lieta novella (dopo aver parlato con il ragazzo) : anche lui avrà saputo dei passi in avanti col Toro. Cairo ha richieste anche da un club inglese ma il calciatore preferirebbe restare in Italia e lavorare con un top coach. Non è fatta, ma da oggi Buongiorno è più vicino. Giovanni Manna sa come gestire le trattative. sangue freddo e carisma non gli mancano. Conte già lo stima: lo ha definito un predestinato”.