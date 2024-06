Paganini: “Il Napoli ha fatto un sondaggio per Holm. Se parte Osimhen c’è un obiettivo fisso”

Paolo Paganini, esperto di mercato, è intervenuto a TMW Radio per parlare, tra le altre cose, anche del Napoli.

Ecco le sue parole: “C’è stato un sondaggio per Holm, non riscattato dall’Atalanta. Anti-Inter? A oggi dico Atalanta se non vende i pezzi pregiati, però è vero che Conte ha solo un obiettivo, il campionato. Lukaku è il pallino di Conte, se parte Osimhen è lui l’obiettivo”.

Poi Paganini ha parlato di Zirkzee, uomo mercato della prossima sessione: “Un altro problema è capire se il Bayern lo prende o no, perché ha il diritto di prelazione. Il discorso commissioni è un bell’ostacolo ma conterà molto la volontà dei giocatore e alla fine un accordo si troverà”.