Il Roma – Cairo chiede 55 milioni per Buongiorno, le ultime

Un giovane profilo promettente per la difesa: il rinforzo ideale individuato dal Napoli è Alessandro Buongiorno del Torino. Secondo quanto riportato oggi da Giovanni Scotto sul quotidiano Il Roma, ci sono però delle difficoltà legate alle richieste di Cairo. “Il mancino è molto apprezzato da Antonio Conte, che lo ha anche incontrato personalmente. Buongiorno sarebbe perfetto per il centro della difesa a tre che il nuovo allenatore ha in mente. Il direttore sportivo Manna punta sulla volontà del giocatore, che apprezzerebbe molto la piazza partenopea, ma che dopo l’Europeo dovrà chiedere al presidente Cairo di essere ceduto.

Qui iniziano le difficoltà, poiché il Torino valuta Buongiorno ben 55 milioni di euro. Una cifra altissima, mentre il Napoli ha intenzione di proporre una contropartita tecnica e una somma di denaro per un totale di 40 milioni. Ad esempio, soldi più Ostigard, che al Torino potrebbe teoricamente servire proprio per sostituire Buongiorno. Nel frattempo, il club azzurro sta seguendo anche un altro difensore mancino: lo spagnolo Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, ormai prossimo allo svincolo. Il 28enne potrebbe arrivare a parametro zero e non sarebbe un’alternativa a Buongiorno. Tuttavia, bisogna fare i conti con un alto ingaggio e le commissioni per gli agenti. Hermoso difficilmente accetterebbe un contratto inferiore ai 3 milioni di euro: bisogna capire se il club azzurro può arrivare a tale cifra, o fermarsi a, ad esempio, 2,5 milioni. Inoltre, Hermoso comporterebbe comunque dei costi in termini di commissioni per gli agenti, che potrebbero variare tra i 2 e i 5 milioni di euro: un aspetto da non sottovalutare”.