Il Mattino – Spalletti vuole stupire all’Europeo un anno dopo lo scudetto

Parte oggi Euro 2024, i campionati per le nazionali affiliate alla Uefa. Stasera, all’Allianz Stadium la Germania (che ospita l’evento) sfiderà la Scozia nel match valido per la prima giornata della fase ai gironi. L’Italia è il club che detiene il titolo avendo trionfato nel 2021. Oggi, però, sulla panchina non c’è più Mancini, bensì Spalletti. Il tecnico ha vinto lo scudetto con il Napoli soltanto un anno fa e poi ha lasciato il club per poi accettare l’offerta della Nazionale Italiana.

Tra gli obiettivi del ct Spalletti c’è proprio quello di fare bene all’Europeo dopo solo un anno dalla vittoria del titolo coi partenopei. “Cerco la felicità, è quella di cui abbiamo bisogno”, ha detto il tecnico che domani farà il suo esordio con l’Albania. E’ quanto si legge nell’approfondimento de Il Mattino.