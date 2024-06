Il Fenerbahce vuole accontentare Mourinho: Morata e Manè in lista

“Se leggo che l’Atletico vuole ingaggiare otto attaccanti, vuol dire che non sono la priorità del club. Non posso restare con la prospettiva di non giocare”. Con queste parole, Alvaro Morata ha commentato ieri dal ritiro della nazionale spagnola le voci su un suo possibile addio ai colchoneros. L’attaccante classe 1992, come sempre, suscita l’interesse di molte squadre italiane: la Roma di De Rossi sta valutando seriamente l’opzione, seguita dalla solita Juventus e anche dal Napoli di Antonio Conte.

Nelle ultime ore, però, sono giunti i primi sondaggi anche dal Fenerbahce. La società turca desidera offrire a José Mourinho una rosa competitiva per perseguire grandi obiettivi e interrompere il predominio del Galatasaray. Morata potrebbe essere il rinforzo ideale per un reparto offensivo che già conta su campioni come Edin Dzeko e Dusan Tadic.

Il Fenerbahce, tuttavia, non intende fermarsi qui e sogna un altro grande colpo. Secondo quanto riportato da Fanatik, Sadio Mané potrebbe arrivare dall’Al Nassr. Mané ha deciso di lasciare il club saudita dopo una stagione passata all’ombra di Cristiano Ronaldo. Mario Branco, direttore sportivo del club di Istanbul, ha in programma un incontro con l’agente del senegalese.