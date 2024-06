Gazzetta – Lukaku è il primo obiettivo per l’attacco azzurro

Romelu Lukaku è la prima scelta per il Napoli e per Antonio Conte, un legame che non è una novità. I due hanno mantenuto stretti contatti sin dai tempi dell’Inter, e ora le comunicazioni si sono intensificate perché Conte desidera portare Lukaku in Campania per farne il fulcro del suo progetto. Lukaku, dal canto suo, ha manifestato immediatamente il suo interesse. Il suo obiettivo è tornare a essere imprescindibile e lavorare ancora con Conte.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, prima di tutto sarà necessario che Victor Osimhen lasci il club partenopeo. Osimhen piace ad Arsenal e PSG, ma nessuno è disposto a pagare la clausola di 130 milioni di euro. Nel frattempo, il Napoli ha avviato i contatti con il Chelsea per Lukaku, la cui clausola è di 43 milioni di euro. Questo prezzo è considerato troppo elevato sia dal direttore sportivo Manna che dal presidente De Laurentiis. La soluzione ideale per il Napoli sarebbe un prestito, ma i Blues non sono al momento disposti ad accettare questa formula.

La distanza tra le parti è notevole, dato che il Napoli potrebbe arrivare a offrire un massimo di 20-25 milioni di euro. Lukaku potrebbe quindi dover forzare la mano, come già avvenuto in passato. La prima alternativa per il Napoli è Artem Dovbyk, che ha una clausola di 40 milioni di euro. Gli azzurri hanno anche valutato Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, il cui costo è di 30 milioni di euro. Tuttavia, tutto dipende da Osimhen e, soprattutto, da Lukaku, il vero obiettivo del Napoli.