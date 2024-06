Gazzetta – Calafiori e Di Lorenzo intrigano Thiago Motta, ma ci sono degli ostacoli. I dettagli

Sono passati appena pochi giorni dall’annuncio di Thiago Motta, ma lui è già al lavoro per costruire la sua Juventus. Come tutti i tecnici, d’altronde. In cima alla lista dell’italo brasiliano ci sono due nomi: Giovanni Di Lorenzo e Riccardo Calafiori. La destinazione Torino, sponda bianconera, piace molto ai due. Destinazione che, ovviamente, non piace ai loro due club che non vogliono farli partire. Ne parla La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto del pezzo:

“All’allenatore italo-brasiliano piacciono le qualità di Djaló ed è intrigato dalla possibilità di impiegarlo tanto al centro quanto in fascia. Esattamente come Giovanni Di Lorenzo (Napoli) e Riccardo Calafiori (Bologna). I due azzurri, in questi giorni impegnati con la Nazionale all’Europeo, stanno vivendo una situazione simile: vorrebbero raggiungere la Signora, ma i loro club non intendono nemmeno trattare con i bianconeri”.