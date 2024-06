De Ligt sbotta contro un giornalista in conferenza. Le parole dell’ex Juve

Matthijs de Ligt prenderà parte all’Europeo in Germania con l’Olanda. Gli orange scenderanno in campo domenica alle 15:00 contro la Polonia nella prima giornata della fase a gironi. Durante la conferenza stampa, l’ex Ajax e Juve ha risposto irritato ad un giornalista che gli chiedeva del suo futuro dopo un annata poco entusiasmante per lui. “Non capisci l’olandese, vero? Ho già detto che ora non è il momento per me di pensare al futuro. Avremo modo di riparlarne”, ha detto De Ligt. “La nostra massima attenzione è ora rivolta all’Europeo, che è molto importante per me e per la Nazionale. Ecco perché al momento non posso dire nulla su questa situazione, ma sono contento della mia seconda stagione al Bayern. Per il momento mi concentro sull’Europeo e poi vedremo cosa succederà”.

Non sono mancate considerazioni sull’Olanda: “Siamo una squadra difficile da battere. Abbiamo molti giocatori che giocano per i top club europei e relativamente pochi giocatori della Eredivisie. Questo la dice lunga sul nostro livello”.