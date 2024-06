Il Corriere dello Sport di oggi mette in primo piano il mercato del Napoli, con un’attenzione particolare alla difesa. Non si tratta solo dei centrali e dell’interesse per Hermoso e Buongiorno. Per quanto riguarda gli esterni, dopo i giovani Vanderson del Monaco e Miguel Gutierrez del Girona, entrambi di 22 anni, emerge un’altra idea dall’Olanda: Borna Sosa, 26 anni, laterale sinistro dell’Ajax e della nazionale croata, che affronterà l’Italia agli Europei.