CdS – Il Napoli vuole tenere Folorunsho: presto incontro con l’agente per definire il rinnovo

Nell’ultima stagione in prestito a Verona Folorunsho ha stupito tutti. Con l’Hellas il centrocampista ha confezionato 5 gol e un assist. Addirittura Spalletti lo ha convocato in nazionale e il Napoli presto incontrerà l’agente Mario Giuffredi per blindarlo.

Il contratto di Folorunsho scadrà nel 2027 e De Laurentiis ha intenzione di prolungarlo fino al 2029. Sarà poi Antonio Conte, influenzato molto dall’esperienza all’Europeo, a decidere se dargli una chance in azzurro oppure mandarlo nuovamente in prestito. Lo fa sapere il Corriere dello Sport.